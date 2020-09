Napoli: De Magistris incontra i vertici dell'Arma dei carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha ricevuto stamani a Palazzo San Giacomo la visita del nuovo comandante della compagnia di Napoli dell'Arma dei carabinieri tenente colonnello Antonio Forte, che subentra al tenente colonnello Vincenzo Pascale, chiamato ad altro incarico, anch'egli presente all'incontro. Ai due ufficiali, come si legge in una nota, il primo cittadino ha rivolto all'uno l'augurio di benvenuto ed all'altro il ringraziamento per il lavoro svolto, donando ad entrambi il crest della città. (Ren)