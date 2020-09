Napoli: questa mattina visita istituzionale del Prefetto a Sant'Antimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi il prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato presso il Comune di Sant’Antimo per una visita istituzionale. L'annuncio in una nota della prefettura. Valentini è stato accolto dalla Commissione straordinaria, composta da Simonetta Calcaterra, Maura Nicolina Perrotta e Salvatore Carli, con i quali ha affrontato le tematiche più rilevanti del contesto di riferimento, caratterizzato da diverse criticità connesse alla presenza della criminalità organizzata e al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Si è concordato sull'importanza della programmazione di interventi mirati ad integrare politiche di sviluppo del territorio e sostenibilità ambientale, in un’ottica di inclusione e benessere sociale, legalità e sicurezza. Successivamente, il Prefetto ha incontrato i parroci don Franco Campanile e don Gianluca Lentini, in rappresentanza delle parrocchie del territorio comunale, in un colloquio cordiale e costruttivo. Infine, il Prefetto si è recato in visita presso la locale tenenza dell'Arma dei Carabinieri, incontrando il personale impegnato quotidianamente nelle attività di controllo sul territorio.(Ren)