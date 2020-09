Sardegna: arrestato 28enne nel sassarese, in casa sua custodiva oltre sei chili di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 28enne di Santa Maria Coghinas, in provincia di Sassari, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Valledoria che hanno trovato nella sua abitazione sei chili di marijuana e 200 grammi di hashish. La droga, una volta immessa sul mercato del nord Sardegna, avrebbe fruttato più di 30 mila euro. Già da alcuni giorni, i carabinieri della Stazione di Sedini e dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Valledoria avevano notato un anomalo via vai di giovani che entravano e poco dopo uscivano dall'abitazione di S.R., 28enne, aiuto cuoco, già noto alle Forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti. Dopo alcuni servizi di osservazione e pedinamento, i carabinieri hanno deciso di intervenire e una volta fatta irruzione, all'interno dell'abitazione del giovane, hanno trovato la droga ben nascosta nella camera da letto. Dopo le formalità di rito, il 28enne è stato arrestato: il giudice del Tribunale di Sassari, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto per il giovane gli arresti domiciliari presso la propria abitazione. (Rsc)