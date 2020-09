Abruzzo: Consiglio regionale, ok a Piano faunistico 2020-2024 e pdl su tribunali minori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento tende a superare la soppressione dei cosiddetti "tribunali minori" d'Abruzzo così come operata dal governo Monti, con l'impegno che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano a carico del bilancio della Regione. La seduta di questa mattina si era aperta con le risposte della giunta alle interrogazioni e interpellanze dei consiglieri regionali. Queste le tematiche affrontate: "Piano di ricollocamento occupazionale dei lavoratori ex-Intecs"; "Depuratori nel comune di Rapino"; "Situazione degli organi di Governo del Consorzio di bonifica interno Bacino Aterno e Sagittario"; "Mancata attuazione delle disposizioni in materia di Polizia Locale"; "Situazione presidio ospedaliero San Pio di Vasto"; "Mancata riapertura delle biblioteche regionali"; "Ritardi nell'approvvigionamento dei vaccini antinfluenzali". Il Consiglio regionale è attualmente sospeso per consentire ai Capigruppo di ascoltare le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori degli appalti dei servizi mense, pulizia e assistenza agli alunni disabili delle scuole abruzzesi. (Gru)