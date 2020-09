Sport: presentati gli Europei di baseball 2021, si terranno a Torino, Settimo e Avigliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato presentato questa mattina, a Torino, il Campionato europeo di baseball 2021, che si terrà a Torino, Settimo Torinese e Avigliana. Un evento che la Regione Piemonte di dice "veramente lieta" di ospitare, che porterà "migliaia tra atleti e sportivi che vorranno assistere a una competizione che rappresenta un’eccellenza di questo sport", si legge nella nota diffusa nel pomeriggio. "Ci siamo lasciati alle spalle un anno difficile per colpa dell’epidemia ancora in corso ma sappiamo che con le dovute cautele, rispettando le norme di sicurezza, i grandi eventi che hanno caratterizzato la storia del nostro territorio potranno tornare a farlo risplendere - prosegue il comunicato dell'assessorato allo sport - . Questo campionato è un esempio di questa voglia di ripartire e siamo onorati di averlo potuto presentare insieme a una leggenda del Baseball come Mike Piazza". (segue) (Rpi)