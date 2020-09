Scuola: Cirio, i piemontesi sono "bogianen", su ordinanza nessun passo indietro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla possibilità che l’ordinanza regionale possa essere impugnata dal Governo, Cirio ha confermato l’intenzione di andare avanti, richiamando il soprannome storico dei piemontesi, definiti “bogianen”: "La Regione è convinta di essere nel giusto e non arretra di un passo, perché si tratta di una posizione condivisa dal mondo medico e pediatrico per la tutela della salute di ogni cittadino". Ha poi aggiunto che se l’ordinanza sarà impugnata, la Regione la difenderà nelle sedi opportune e ha ricordato le parole del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, che nelle scorse ore ha dichiarato alla stampa che la scuola in Piemonte parte con 20.000 posti dell’organico da coprire. Una criticità che riguarda soprattutto gli insegnanti di sostegno e che nell’anno del Covid è ingiustificabile, perché ci sono stati mesi di tempo per risolvere quella che doveva essere una priorità e che quest’anno non è solo un problema di didattica, ma anche di sicurezza sanitaria. Sul tema della misurazione della temperatura è intervenuta anche l’Assessore Chiorino, dichiarando che "l’ordinanza del Piemonte è di buon senso e che vuole garantire la massima sicurezza in classe". Quindi il fatto che i genitori misurino la temperatura già a casa come previsto dallo Stato, ma che poi le scuole verifichino che sia stato veramente fatto come richiesto dalla Regione, è una "precauzione fondamentale per far funzionare la scuola". (Rpi)