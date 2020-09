Scuola: Gallo (M5s), emozionato per rientro in classe degli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono emozionato nel guardare le immagini degli studenti di questo inizio di anno di scuola. Sono commosso da docente che ha insegnato per quasi un decennio, da padre di due bambini che ritorneranno a breve a scuola, da già presidente della commissione cultura che ogni giorno ha dedicato 24 ore del suo tempo a rispondere a tutte le preoccupazioni che mi sono arrivate per trovare soluzioni sulla ripartenza e continuerò ad essere un filo diretto per affrontare insieme le difficoltà". Lo ha scritto in un post su Facebook il deputato M5s Luigi Gallo: "Se funziona la scuola con queste nuove attenzioni allora funzionerà la società. Tutti noi siamo preoccupati per il difficile momento che stiamo attraversando ma mettiamocela tutta, affrontiamo insieme le difficoltà e ripartiamo con questo anno unico che racconteremo con nuovi occhi in futuro". (Ren)