Campania: Di Scala (FI), siamo unica Regione esclusa da fondi per ecobonus

- "Anche sugli incentivi i campani sono cittadini di serie Z". Lo ha affermato in una nota il consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala commentando le norme sul cosiddetto Ecobonus: "La truffa ai danni dei cittadini e delle imprese della Campania è ancora una volta evidente: non è possibile, infatti, che chi ha partorito le norme sulla cessione delle detrazioni dell'ecobonus non abbia avuto ben chiaro in mente che la Campania è l'unica Regione d'Italia nella quale, strumentalmente, grazie alla sinistra e ai 5 stelle, non è mai stato possibile procedere alle sanatorie edilizie concesse in tutte le altre regioni italiane e che quindi, solo nella nostra regione, oltre 70 mila potenziali beneficiari saranno irrimediabilmente tagliati fuori". (segue) (Ren)