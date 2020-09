Abruzzo: Parco Majella e Sangritana insieme per i turisti che vogliono scoprire l'area protetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione "verde d'Europa" con tre parchi nazionali (Pnlam, Maiella e Gran Sasso), uno regionale ( Il Velino sirente) e una ventina tra riserve naturali e oasi naturali, la risorsa ambiente resta pur sempre una componente fondamentale per la crescita e lo sviluppo della politica ambientale tanto che si moltiplicano le iniziative di valorizzazione del territorio. Nelle ultime ore, presso l'Aurum di Pescara, il presidente dell'Ente parco nazionale della Majella, professor Lucio Zazzara, e il presidente di Sangritana S.p.A. Pasquale Di Nardo, hanno sottoscritto l'accordo che mira a promuovere turismo e mobilità sostenibile allo scopo di scoprire e valorizzare le peculiarità di oltre mille chilometri escursionistici. Un accordo che permetterà di scoprire tutta la bellezza biologica, geologica e culturale all'interno del territorio del Parco, come sottolinea il direttore del Parco Luciano Di Martino, dove l'interesse primario è quello di assicurare la conservazione della natura unitamente ad un turismo sostenibile e di qualità. "L'accordo con il presidente Zazzara - spiega Di Nardo - è finalizzato ad aprire le porte del Parco con mobilità ecosostenibile e pullman da gran turismo in questa prima sperimentazione che conta due itinerari con guide professionali. Affianchiamo il Parco delle Majella nell'accompagnare nelle nostre bellissime aree interne non solo gli abruzzesi ma anche i turisti che, in questo periodo, continuano ad essere presenti nella nostra Regione". (segue) (Gru)