Scuola: Cirio, in Piemonte 20 mila cattedre scoperte (2)

- Nella discussione successiva le diverse forze politiche hanno espresso le loro opinioni sull’autonomia differenziata, da quelle più federaliste a quelle più attente alla gestione dei diritti a livello nazionale. Il capogruppo della Lega ha rivendicato la storia federalista della sua formazione, perché avvicinare il centro di decisione ai cittadini dà efficienza al sistema; il Pd ha chiesto di tenere conto della terribile esperienza del Covid nelle richieste di maggiori funzioni in sanità; Forza Italia ha parlato di autonomia responsabile; secondo il gruppo M5s non è importante dire chi fa cosa, ma soprattutto come si risolvono i problemi; Luv ha chiesto di trovare un punto di mediazione tra interesse regionale e solidarietà nazionale. Il presidente della Settima ha poi ricordato che questa nuova Commissione non si occupa solo di autonomia, ma è una Commissione di riforma, ad esempio sulla legge elettorale e sugli enti locali. Diversi i temi di confronto proposti da esponenti della maggioranza e della minoranza: dal federalismo fiscale alla legislazione sulle province; dalla revisione della legge sulle unioni dei comuni montani al rendere vincolante il referendum sulle unioni dei comuni. (Rpi)