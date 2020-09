Regionali: Caldoro, giù tasse e via bollo auto in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Confcommercio Campania ho condiviso non solo il loro documento programmatico, puntuale e dettagliato, ma anche il mio piano per l'anno bianco fiscale". Lo ha dichiarato in una nota Stefano Caldoro dopo l'incontro della mattinata: "Dobbiamo sospendere il pagamento delle imposte e delle tasse regionali che costituiscono un'entrata libera nell'esercizio finanziario per l'anno 2020 e tagliare almeno il 50 percento nel 2021, per coprire i primi 6 mesi dell'anno, valutandone successivamente l'estensibilità, con una gestione virtuosa dei fondi UE. Anche per quanto riguarda Irap ed Irpef". Quindi ha aggiunto: "Proponiamo lo stop del bollo auto per i prossimi 12 mesi: si tratta di una boccata di ossigeno per aiutare concretamente i cittadini, e soprattutto commercianti e imprenditori, come quelli del settore turistico e della ristorazione che utilizzano i veicoli per lavoro". Infine Caldoro ha concluso: "Infine, rilanciamo il credito d'imposta per gli utili 2018-2019 reinvestiti in impianti e macchinari nel periodo 2020-2021 e per tutte le imposte 2020/22 delle start up costituite da giovani sotto i 35 anni di età. Dobbiamo creare lavoro vero, dobbiamo dare opportunità e futuro alla Regione più giovane d'Italia". (Ren)