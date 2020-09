Imprese: Cdp e AdSp insieme per lo sviluppo dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratta di un’ulteriore, importante spinta in funzione dello sviluppo dei porti del network laziale e di questo non posso che ringraziare Cdp che, con le sue competenze, saprà fornirci il necessario supporto in relazione a tutte le fasi di realizzazione dei principali interventi infrastrutturali dei tre scali: per Civitavecchia, nello specifico, si riprende un discorso fondamentale non solo per lo sviluppo del porto ma anche per l’ambiente, ovvero la realizzazione della darsena energetica grandi masse nelle sue tre anime riguardanti il settore energetico, con un focus particolare allo sviluppo del Gnl e dell’idrogeno verde, la cantieristica navale e il traffico marittimo multipurpose”, ha commentato Francesco Maria Di Majo, presidente dell’Autorità. “Con la firma di questo importante accordo Cdp rafforza il proprio ruolo nel supportare il rinnovamento infrastrutturale del paese, e assisterà l’Autorità nella realizzazione di nuove opere strategiche per i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta in un’ottica sostenibile e di integrazione con gli altri porti nazionali, con l'obiettivo di valorizzare e riqualificare le aree interessate e creare uno sviluppo sostenibile dell’hub portuale”, ha aggiunto Tommaso Sabato, direttore Cdp Infrastrutture e Pubblica amministrazione. (Com)