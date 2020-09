Sardegna: click day per Fondo emergenza imprese, casella pec del Banco di Sardegna in tilt (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo alla Regione di verificare cosa sia successo e se possa risultare attendibile un click day che ha avuto questo grave problema - afferma Roberto Bolognese, presidente Confesercenti Sardegna -. Una situazione davvero imbarazzante. In un momento di drammaticità così importante, in cui la sopravvivenza di tante aziende dipende da questi contributi. Rimaniamo basiti dal fatto che non sia stato organizzato il tutto con attenzione e prevedendo una problematica di questo tipo. Siamo comunque fiduciosi - conclude Bolognese - che la Regione possa darci al più presto rassicurazioni in merito". (Rsc)