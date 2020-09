Abruzzo: Parco Majella e Sangritana insieme per i turisti che vogliono scoprire l'area protetta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già dalla giornata di ieri è possibile prenotare online il biglietto attraverso i portali del Parcoe e di Sangritana Spa mentre, a partire dal prossimo venerdi 18 settembre, si potrà utilizzare il nuovo servizio. "In un primo periodo - osserva Zazzara - l'offerta riguarderà una sola linea che percorrerà il tracciato centrale del Parco (Pescara-San Valentino-Caramanico-Sant'Eufemia), ma presto saranno attivate due altre linee che si muoveranno sui versanti orientale (Guardiagrele-Fara San Martino-Lama dei Peligni-Palena-Pizzoferrato) e occidentale (Scafa-Sulmona-Pacentro-Campo di Giove-Pescocostanzo). Sarà attrezzata anche una rete secondaria che, a partire da alcuni nodi strategici, porterà in una miriade di altre località (Eremi, Valle Giumentina, Passolanciano-Majelletta, Bosco di Sant'Antonio, eccetera). Presto l'offerta sarà mirata sull'uso invernale del territorio del Parco e per usi anche specialistici (bike, ciaspole, eccetera). Terremo in gran conto anche le esigenze di visitatori disabili, con mezzi e accompagnatori dedicati in coerenza con un programma di sviluppo della più ampia visitabilità anche per i soggetti più deboli. Infine - conclude Zazzara -, per la primavera-estate 2021 stiamo preparando un piano ancora più ambizioso che utilizzerà anche la ferrovia per circumnavigare l'intero perimetro del Parco". (Gru)