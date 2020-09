© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, martedì 15 settembre, alle ore 12.45, nella Galleria Principe di Napoli, in via Via Ettore Bellini 1 a Napoli, la candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino, con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, visiteranno il Bistrot Le Lazzarelle, progetto sociale gestito dalle detenute del carcere di Pozzuoli. (Ren)