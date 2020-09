Edilizia: Patriarca (FI), sanatoria per abusi di necessità, diamo risposte certe ai cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la candidata di Forza Italia "il tema della casa resta centrale: la difesa del luogo fisico della famiglia è una battaglia che va portata avanti senza tentennamenti. Troppe volte abbiamo visto immagini oscene di nuclei familiari con bimbi e anziani strappati via dalle proprie abitazioni. Un governo regionale serio non può permettere che accada. Oppure deve sempre avere una soluzione al dramma abitativo di quelle famiglie". Secondo la candidata di Forza Italia, Annarita Patriarca, inoltre, "il settore edilizio che per anni ha rappresentato uno dei volani di crescita sul territorio va sostenuto e incentivato. Anzitutto assicurando che in tutte le aziende vengano rispettate le norme di sicurezza, ma rimettendo in moto quel circuito virtuoso che per anni ha rappresentato una delle voci più importanti per la crescita economica del prodotto interno lordo della Campania". (Ren)