Regionali: Sansone (periti industriali Napoli), candidato vuole abolire ordini? Chiarisca se parla a titolo personale

- "Ricordo al candidato di centrodestra Gennaro Capodanno che, grazie alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi dei professionisti, gli Ordini professionali costituiscono il primo e più importante baluardo del contrasto all'esercizio abusivo delle professioni". Lo ha affermato il presidente dell'Ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati di Napoli, Maurizio Sansone. "Gli rammento anche - ha proseguito Sansone - che gli Ordini, che garantiscono l'aggiornamento professionale obbligatorio e non solo, assicurano a chi se ne avvale un'assoluta e qualificata competenza al passo coi tempi del professionista iscritto". Per Sansone "chiunque, come l'aspirante consigliere regionale, sostenga che gli Ordini professionali siano solo un inutile spreco di tempo e denaro, abbia la compiacenza di spiegarne anche tecnicamente le ragioni e soprattutto chiarisse se parla a titolo personale, della lista elettorale o della coalizione con la quale si candida in modo che i professionisti possano regolarsi di conseguenza. Nelle more auspichiamo che il suo candidato Presidente e più in generale tutti i candidati Presidente, si esprimano in proposito, sposando o prendendo le debite distanze da questa posizione".(Ren)