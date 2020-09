Campania: Ciarambino (M5s), Ministero verificherà mancata attuazione rete Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho ottenuto l'impegno del viceministro alla Salute Sileri affinché il ministero verifichi di persona perché De Luca, nonostante abbia ottenuto 200 milioni dal Governo, non ha fatto nulla per potenziare la rete di ospedali Covid". Lo ha dichiarato la candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino, a margine dell'incontro all'hotel Terminus con medici e operatori della sanità regionale, nel corso della quale è intervenuto in collegamento Skype il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri e dove erano presenti la senatrice Maria Domenica Castellone e la deputata Gilda Sportiello. "Occorre mettere sotto protezione gli ospedali maggiori che fanno funzionare la rete delle emergenze - ha proseguito Ciarambino - specialmente il Cardarelli, che dovranno essere Covid free. Ora sarà il Governo a chiedere finalmente conto del mancato incremento di reparti e posti letto per pazienti Covid nella regione con il più elevato numero di contagi, che ad oggi ammonta a ben 4mila pazienti positivi, 271 dei quali ricoverati e non c'è più posto da nessuna parte. Dove sono i posti di terapia intensiva annunciati da De Luca? Cosa ha fatto il governatore del fiume di denaro che ha intascato?". (segue) (Ren)