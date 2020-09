Imprese: Terna, inaugurato a Mirafiori il progetto pilota V2G alla presenza di Patuanelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fca, Engie Eps e Terna hanno presentato oggi, nella sede dell’Heritage Hub all’interno del comprensorio di Mirafiori di Fca a Torino, il progetto pilota Vehicle-to-Grid (V2G) di mobilità elettrica che, quando sarà interamente completato, diventerà il più grande al mondo. Stando al relativo comunicato stampa, l’impianto è stato inaugurato nel corso di una conferenza internazionale alla presenza del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, della sindaca di Torino Chiara Appendino e del presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, oltre a numerosi altri ospiti istituzionali e giornalisti nazionali e internazionali, ai quali sono stati illustrati caratteristiche e modalità di funzionamento. L’hub, prosegue la nota, è un progetto Made in Italy al 100 per cento, e rappresenta un’opportunità concreta per far diventare il sistema industriale italiano protagonista nello sviluppo della mobilità sostenibile. La tecnologia V2G consente ai veicoli di scambiare energia in maniera intelligente con la rete, rendendoli una risorsa preziosa per il sistema elettrico nazionale gestito da Terna che, grazie alla sua capillare infrastruttura, ha il ruolo chiave di soggetto abilitatore della transizione energetica. Il progetto inoltre, si legge nel documento, rappresenta un’opportunità per ottimizzare i costi di esercizio delle vetture a vantaggio degli automobilisti e una concreta possibilità per contribuire a realizzare un sistema elettrico sempre più affidabile, efficiente e sostenibile: in tal senso la tecnologia bidirezionale funzionerà in modo efficace quando auto e infrastruttura di ricarica parleranno un linguaggio comune, oggetto della sperimentazione avviata con l’inaugurazione dell’impianto. (segue) (Com)