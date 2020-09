Sardegna: click day per Fondo emergenza imprese, casella pec del Banco di Sardegna in tilt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brutta sorpresa ieri in Sardegna per gli imprenditori durante il click day per il Fondo emergenza imprese. La casella pec del Banco di Sardegna, a cui inviare le domande, già nella prima mattinata è andata in tilt: infatti, nonostante la conferma di accettazione ricevuta dal sistema, dopo un'ora inviava una mail di mancata consegna con la seguente motivazione: "casella piena". Lo ha reso noto, con un comunicato, Confesercenti Sardegna. "Chi ha avuto modo di accorgersene subito ha inviato nuovamente la domanda, anche se in forte ritardo, ma in tanti sicuramente non si sono ancora accorti - dichiara Gian Battista Piana, direttore Confesercenti Sardegna -. Ci chiediamo a questo punto come possa essere garantita la correttezza della graduatoria se chi ha inviato alle 9.02 si è visto poi costretto a fare un nuovo invio dopo oltre un'ora. C'era da immaginarsi, infatti - continua Piana -, che in una situazione critica come questa, sarebbero arrivate alla pec dedicata dal Banco di Sardegna, un numero enorme di domande. Credo sia giusto che le richieste vengano ammesse all'istruttoria in base all'ora della ricevuta di accettazione da parte del sistema e non a quella di consegna". (segue) (Rsc)