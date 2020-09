Abruzzo: a Marica Branchesi la medaglia Occhialini Sif-Iop 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto oggi il 106mo Congresso nazionale della Sif - Società italiana di fisica, che quest'anno si svolge per via telematica. Come da tradizione, la cerimonia di inaugurazione ha visto il momento delle premiazioni. Ben quattro i riconoscimenti a fisiche e fisici del Gran Sasso science institute(Gssi) dell'Aquila: Marica Branchesi, Pasquale Blasi, Lorenzo Pagnanini, Dimitrios Kyratzis. La medaglia e premio "Giuseppe Occhialini" - prestigioso riconoscimento istituito congiuntamente dalla Sif e dall'Institute of physics (Iop) del Regno Unito e di Irlanda nel 2007 per onorare la memoria del grande fisico italiano - è stata assegnata alla professoressa Marica Branchesi. All'astrofisica del Gssi viene riconosciuta "intuizione e lungimiranza", come si legge nelle motivazioni, "per aver gettato un ponte tra l'astronomia osservativa e la fisica sperimentale delle onde gravitazionali negli anni che hanno anticipato la formidabile scoperta di Gw170817, quando un lampo di luce multicolore è stato emesso in contemporanea con il segnale gravitazionale da lungo ricercato". La scoperta a cui fanno riferimento i giurati con la sigla Gw170817 è stata quella della collisione di due stelle di neutroni, avvenuta appunto il 17 agosto del 2017, il primo evento cosmico che si è mostrato agli scienziati attraverso il doppio segnale delle onde gravitazionali e della radiazione elettromagnetica, dando così il via all'astronomia multi-messaggera. (segue) (Gru)