Abruzzo: a Marica Branchesi la medaglia Occhialini Sif-Iop 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio profondamente le società di Fisica italiana e del Regno Unito per il premio Giuseppe Occhialini", ha dichiarato Marica Branchesi nel ricevere il premio, proseguendo: "Voglio condividerlo con la collaborazione Virgo che ha lavorato lungamente per aprire una nuova esplorazione dell'Universo attraverso le onde gravitazionali. Mi lega a Occhialini la stessa città di nascita, per me è stata una figura ispiratrice durante il liceo e i primi anni di Università. Sono estremamente onorata per il riconoscimento al mio contributo all'astronomia multi-messaggera. Un'astronomia che ha mostrato come oggi sia necessario abbattere barriere, lavorare insieme e collaborare per vincere sfide tecnologiche e scientifiche e spingersi ai confini della nostra conoscenza. Siamo solo all'inizio di una nuova esplorazione che porterà nuove scoperte epocali che allo stesso tempo risponderanno alle domande presenti e apriranno nuovi enigmi". (Gru)