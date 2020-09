Sardegna: a Cagliari probabile cancellazione o ridimensionamento causa Covid degli spettacoli autunnali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Addio agli appuntamenti di spettacolo previsti per i prossimi due mesi a Cagliari. La recrudescenza dei contagi da Covid-19 sta imponendo rinvii e ridimensionamenti agli eventi in programma. A saltare, salvo sorprese, sarà l'Oktoberfest, perfetta riproduzione dell'omonima festa bavarese organizzata da Karl Heinz Wissman e Florian Kuster: le regole anti-Covid ne avrebbero snaturato l'atmosfera, per cui il rinvio al prossimo anno, o almeno la speranza di tornare nel 2021, è stato inevitabile per una manifestazione che ogni anno richiamava una gran folla. Stesso destino per Invitas, un evento sulle tradizioni, la cultura e la storia sarda che si svolgeva alla Fiera di Cagliari. Qualche speranza, invece c'è per Sa Ruga, festival internazionale di arti circensi e artisti di strada che non è stata cancellata ma per la quale si studia una formula diversa e in forma ridotta rispetto agli scorsi anni in cui il quartiere Stampace veniva letteralmente invaso da cittadini: solo tre, infatti le piazze interessate (e non saranno ubicate nel quartiere storico) e spettacoli per pochi intimi, 200 persone al massimo e complessivamente 1000 per ogni giornata. Un'app permetterà di prenotarsi. Quanto agli eventi musicali, il Teatro Lirico del capoluogo sardo aspetta dal Governo di sapere se sarà possibile allestire una programmazione al chiuso, con l'ovvio divieto di assembramenti, mentre anche Jazz in Sardegna, il festival che quest'anno celebra la sua XL edizione, partirà il 1 ottobre ma solo per poche persone. "Le attività verranno riadattate saranno riadattate in base all'evoluzione della situazione - ha spiegato Alessandro Sorgia, assessore comunale al Turismo e Attività produttive - non ci fermeremo ma, rispettando le regole, cercheremo di far ripartire tutte le attività legate all'intrattenimento per consentire ai cittadini di vivere una nuova normalità". (Rsc)