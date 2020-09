Campania: M5s, ripartenza aeroporto Salerno è successo nostro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti del M5s hanno aggiunto: "A "paternità fittizie che contrastano con la realtà", i rappresentanti istituzionali fanno appello a tutte le forze politiche alla sinergia e al senso di responsabilità di tutti i livelli istituzionali, affinchè i risultati positivi ottenuti nelle infrastrutture vengano capitalizzati in opportunità per gli operatori economici e per una seria pianificazione turistica a vantaggio del territorio". E ancora: "Le uniche azioni messe in campo da De Luca, che certificano la sua gestione fallimentare del tema aeroporto, sono stati i provvedimenti con cui, in ogni legge di bilancio regionale degli ultimi tre anni, ha puntualmente finanziato la ricapitalizzazione dell'aeroporto di Salerno con 15 mln di euro, per rimediare all'unica cosa prodotta dalle amministrazioni pubbliche che si sono succedute nel controllo della struttura: ossia un buco superiore ai 20 milioni di euro". (Ren)