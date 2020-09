Sardegna: insediata la commissione regionale Pari opportunità, assessore Zedda, "valorizzare ruolo delle donne nel lavoro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zedda ha ricordato che "sono stati finanziati tutti i progetti sperimentali di inclusione attiva rivolti a donne in stato di disagio per oltre 3 milioni e 500 mila euro. I provvedimenti adottati dalla giunta regionale - ha aggiunto l'assessore - mirano al potenziamento degli interventi di inclusione attiva e accompagnamento all'autonomia delle donne vittime di violenza, nonché al potenziamento di nuovi centri antiviolenza e nuove case di accoglienza per le vittime. Il vostro contributo alla progettazione politica - ha detto Zedda rivolgendosi alle commissarie - è fondamentale poiché la parità tra i generi e l'attenzione ai bisogni delle persone, uomini e donne, sono il denominatore comune di questo governo regionale. Confido - ha concluso l'esponente della Giunta Solinas - in una stretta collaborazione tra la massima istituzione e la Commissione che rappresentate". (Rsc)