Scuola: Molinari (Lega), ordinanza Cirio 'tampone' a caos Azzolina

- Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, giudica "sacrosanta" l'ordinanza della regione Piemonte. "Un 'tampone' al caos scuola causato dal ministro Azzolina - spiega in una nota -, che fa lo scaricabarile sulle famiglie obbligandole a certificare la temperatura dei propri figli. Grazie all'ordinanza del governatore Cirio, invece, nelle scuole del Piemonte - dove ad oggi ci sono 20 mila cattedre vuote - è previsto un controllo ulteriore da parte della scuola. Tutto ciò a tutela degli studenti, ma anche dei docenti e dei presidi, che hanno responsabilità anche di natura penale in caso di contagi. Piuttosto, con tutti i fantamiliardi spesi, perché - conclude Molinari - il governo non ha dotato le scuole di termoscanner?".(Com)