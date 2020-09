Imprese: Terna, inaugurato a Mirafiori il progetto pilota V2G alla presenza di Patuanelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il V2G, prosegue la nota, rappresenta dunque un’importante opportunità ed è per tale ragione che Fca, insieme con i partner Engie Eps (realizzatore tecnico dell’impianto) e Terna, si è impegnata in un progetto all’avanguardia, un esempio di vera innovazione. La realizzazione dell’impianto, in soli quattro mesi nonostante la serrata associata all’emergenza Covid-19, ha permesso di trasformare quello che è tipicamente solo un costo (la sosta dei veicoli in attesa di essere consegnati alla rete di vendita) in un beneficio che potrebbe in un futuro non troppo remoto essere sfruttata da chi gestisce una flotta di veicoli. Infatti, un numero di mezzi parcheggiati tutto il giorno in un unico luogo rappresenta un’opportunità per fornire servizi alla rete in maniera “aggregata”. La prima fase di costruzione dell’impianto ha previsto l’installazione di 32 colonnine V2G in grado di connettere 64 veicoli, con l’obiettivo di sperimentare la tecnologia e la gestione logistica del parcheggio: entro la fine del 2021 il V2G del Drosso sarà esteso per consentire l’interconnessione fino a 700 veicoli elettrici, risultando l’infrastruttura più grande al mondo di questo tipo mai realizzata. La gestione della seconda fase sarà principalmente dettata da logiche di economicità: gli obiettivi saranno fornire servizi alla rete elettrica di Terna e garantire un risultato economico positivo per Fca ed Engie Eps. A copertura del parcheggio destinato alle vetture collegate al V2G, Engie Italia è partner nella realizzazione di una maxi-pensilina composta da circa 12 mila pannelli fotovoltaici che andranno ad alimentare con energia elettrica “green” i locali di produzione e di logistica: un impianto che permetterà di produrre su base annua oltre 6.500 megawattora di energia, risparmiando così all’ambiente ogni anno oltre 2.100 tonnellate di Co2. (segue) (Com)