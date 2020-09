Imprese: Terna, inaugurato a Mirafiori il progetto pilota V2G alla presenza di Patuanelli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Engie Eps, Carlalberto Guglielminotti, ha infine affermato che “nel 2023, prevedendo che anche solo il cinque per cento dei veicoli circolanti in Europa siano elettrici, gli Ev diverranno la tecnologia dominante che rivoluzionerà la rete elettrica e deciderà ogni singolo equilibrio all’interno dei mercati dell’energia europei”. Engie Eps, ha aggiunto, non poteva sottrarsi dal raccogliere la sfida di gestire questo enorme cambiamento nel mondo dell’energia, offrendo come di consueto una soluzione tecnologica innovativa. “Ecco perché dal 2017 Engie Eps ha effettuato importanti investimenti in ricerca e sviluppo, insieme con Fca, per realizzare la tecnologia V2G che oggi inauguriamo, e che permetterà il più grande cambio di paradigma all’interno del sistema della mobilità elettrica e dei sistemi elettrici mondiali: siamo estremamente orgogliosi di aver permesso la sua realizzazione rendendo la transizione energetica, di per sé già inarrestabile, finalmente più veloce e più sostenibile”, ha aggiunto. La seconda parte dell’evento è stata invece dedicata agli approfondimenti tecnici e alle conclusioni di Pietro Gorlier (chief operating officer della di Fca per la regione Emea) e del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. “Per Fca la mobilità sostenibile è un pilastro fondamentale su cui si basano tutte le nostre attività: solo in Italia, anche con il lancio delle produzioni legate alla mobilità elettrica ed elettrificata, Fca sta investendo cinque miliardi di euro che toccano tutti i nostri stabilimenti, di cui due per il comprensorio di Mirafiori”, ha detto Gorlier, sottolineando la necessità di definire gli aspetti normativi e lanciare un piano nazionale per l’infrastruttura di ricerca pubblica e privata che sostenga il crescente numero di veicoli elettrificati. (segue) (Com)