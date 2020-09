Campania: M5s, ripartenza aeroporto Salerno è successo nostro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aeroporto Costa d'Amalfi e i collegamenti ferroviari verso le aree interne rientrano nella grande strategia di sviluppo del Mezzogiorno. Un successo del M5s. È ora di fare chiarezza e sgombrare ogni dubbio sulla paternità dello sblocco delle concessioni e delle opere infrastrutturali ferme da decenni. L'aeroporto di Salerno è emblema dell'ennesimo fallimento dei governi regionali Bassolino, Caldoro e De Luca. Una gestione politica che ha speculato a fasi alterne su un progetto mai decollato, valso comunque a sprecare decine di milioni di fondi pubblici". Lo hanno denunciato in una nota i senatori Felicia Gaudiano e Francesco Castiello e il consigliere regionale Michele Cammarano: "A dispetto di annunci roboanti e di slogan elettorali del governatore De Luca e del suo delfino Luca Cascone, è solo grazie al nostro impegno che siamo riusciti a ottenere che il ministero dell'Economia firmasse la concessione ventennale necessaria per rendere operativo al 100% l'aeroporto "Costa d'Amalfi". Una svolta non soltanto per il territorio della provincia di Salerno, ma per l'intero Meridione". (segue) (Ren)