Sicurezza: Polfer, 12 arresti e 232 denunce nelle stazioni ferroviarie

- Dodici arrestati, 232 indagati e 74.492 identificati: è questo il bilancio dei controlli nell’ultima settimana della polizia ferroviari che ha visto impegnate 4.651 pattuglie in stazione e 910 a bordo treno, per un totale di 1.870 treni scortati. Sono stati 295 i servizi antiborseggio e 176 le sanzioni elevate. 27 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità; 60 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare. (Ren)