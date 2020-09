Imprese: Cdp e AdSp insieme per lo sviluppo dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti e Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale hanno firmato un protocollo d’intesa volto a rafforzare la loro cooperazione per favorire e accelerare la realizzazione di infrastrutture di sviluppo delle aree portuali. Stando al relativo comunicato stampa, Cdp sosterrà l’Autorità fornendo attività di consulenza tecnico-amministrativa per la progettazione, l’esecuzione e lo sviluppo di opere sia per mezzo di finanziamenti pubblici che con il ricorso al Partenariato pubblico-privato relativamente alle infrastrutture di diverse aree strategiche nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Qualora tra i progetti vi fossero interventi inseriti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, prosegue la nota, Cdp potrà sostenere l’Autorità nell’individuazione e gestione delle modalità di accesso alle risorse europee. (segue) (Com)