Imprese: Cdp e AdSp insieme per lo sviluppo dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (2)

- I progetti inseriti nell’accordo riguardano per il porto di Civitavecchia interventi sulla viabilità principale e la realizzazione della darsena energetica grandi masse nelle sue tre componenti, compresa quella legata alla catena dell’idrogeno per l’ambientalizzazione dello scalo marittimo; per il porto di Fiumicino lo sviluppo del nuovo porto commerciale; mentre a Gaeta il completamento del porto commerciale e la delocalizzazione della cantieristica navale. In linea con il suo Piano industriale 2019-2021, prosegue la nota, Cdp affiancherà l’Autorità in tutte le fasi che porteranno alla realizzazione di queste opere strategiche per i porti e le città in cui si trovano, dalla programmazione all’esecuzione, passando anche per la progettazione e l’affidamento dei lavori. Inoltre, valuterà eventuali richieste di finanziamento da parte dell’Autorità individuando le migliori condizioni tempo per tempo praticabili e fornendo il supporto necessario a favorire il perfezionamento delle relative operazioni di finanziamento. (segue) (Com)