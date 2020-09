Campania: Ciarambino (M5s), Ministero verificherà mancata attuazione rete Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo realizzare una vera rivoluzione della sanità, il settore più massacrato da Caldoro e De Luca negli ultimi dieci anni - ha affermato Ciarambino, nel presentare i punti del programma sanità - Faremo subito 20mila assunzioni in una regione in cui ci sono 13mila e 500 operatori sanitari in meno rispetto al fabbisogno assistenziale. La nostra parola d'ordine è riaprire: riaprirò gli ospedali e i reparti che Caldoro e De Luca hanno chiuso o smantellato, batterò i pugni sul tavolo della Conferenza Stato regioni e farò accordi con gli altri governatori del Sud per rivedere i criteri di riparto dei fondi per la sanità, che oggi penalizzano la nostra regione, e garantire alla Campania le risorse che le spettano. Voglio azzerare le liste d'attesa, realizzare ospedali di comunità e istituire gli infermieri di famiglia. Voglio finalmente realizzare quella sanità territoriale che è del tutto inesistente, realizzando presidi territoriali anche nelle aree interne della Campania, per portare il diritto alla salute in tutti o territori. Valorizzerò la professione infermieristica, che dopo 20 anni dall'attuazione della legge per la dirigenza infermieristica, in Campania è ancora ferma al palo. Oggi siamo ultimi in Italia per livelli essenziali di assistenza. Attiverò i Pronto soccorso ai policlinici e al Monaldi, per garantire a tutti i cittadini l'accesso e la piena fruizione di ospedali altamente specializzati. Con noi sarà finalmente garantito un diritto che oggi è negato in Campania, che è quello alla salute e a un'adeguata assistenza". (Ren)