Imprese: Terna, inaugurato a Mirafiori il progetto pilota V2G alla presenza di Patuanelli (5)

- Con un videomessaggio registrato ha voluto essere presente all’evento anche la commissaria europea all’Energia Kadri Simson, sottolineando che “i sistemi energetici europei beneficeranno in modo significativo della partecipazione dei veicoli elettrici in tutti i mercati dell’energia elettrica in qualità di fornitori di elettricità – direttamente o attraverso aggregatori: ci permetterà di utilizzare più elettricità rinnovabile per una più consistente decarbonizzazione”. Nelle sue considerazioni conclusive, il ministro Stefano Patuanelli ha dichiarato che “il Mise si confronta e dialoga costantemente con le parti coinvolte nella costruzione della mobilità del futuro nel nostro paese”, e ha assicurato “il massimo impegno” del suo dicastero nel “costruire il quadro regolatorio e i relativi incentivi necessari a supportare lo sviluppo delle tecnologie abilitanti per la mobilità elettrica: il V2G si configura come soluzione centrale per accrescere l’accessibilità a questa forma di mobilità. L’implementazione di questo progetto pone l’Italia in una posizione di leadership in Europa”, ha aggiunto. (Com)