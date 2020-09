Sport: presentati gli Europei di baseball 2021, si terranno a Torino, Settimo e Avigliana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' intervenuto anche il sindaco di Avigliana, Andrea Archinà, ringraziando il presidente piemontese della Fibs (la Federazione italiana baseball e softball) Marco Mannucci per la capacità di fare squadra e di organizzare in così breve tempo le operazioni per la candidatura piemontese. "Avigliana è una città amica dello sport – ha affermato Archinà – e in particolare del baseball. Una storia di ormai 40 anni, che negli Anni 2000 ha visto la squadra aviglianese salire in Serie A e ci ha impegnato in investimenti sulle strutture. Oggi grazie alle due società, entrambe di baseball e di softball, Avigliana Bees e Rebels che ringrazio per la preziosa disponibilità e collaborazione, ci sono oltre 200 ragazzi e ragazze coinvolti. Anche per loro abbiamo fatto questo sforzo, per poter creare la rete che ha portato alla candidatura in questa grande competizione. L’evento rappresenta anche un'opportunità di crescita del territorio, della socialità legata allo sport, l’occasione di investire in importanti risorse in primis comunali sui nostri impianti, portandoli a livelli di eccellenza. Siamo quindi orgogliosi che nel Diamante di Avigliana giocherà la nostra nazionale insieme alle squadre europee. Nel prossimo futuro saremo impegnati con tappe di avvicinamento alla competizione, in modo che tutto il territorio, anche da un punto di vista turistico e ricettivo, possa arrivare preparato a questo importante evento. Ringrazio infine l’assessore allo Sport del Comune di Avigliana Enrico Tavan per l’impegno nel seguire anche questa sfida". (Rpi)