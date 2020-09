Scuola: Cirio, i piemontesi sono "bogianen", su ordinanza nessun passo indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli assessori del Piemonte hanno presenziato questa mattina in più istituti del territorio all'inizio dell'anno scolastico, portando i saluti della Regione agli studenti, ai docenti e al personale amministrativo. Il governatore Alberto Cirio, dopo aver accompagnato la figlia a scuola, ha inaugurato l’anno scolastico dalla scuola materna di Campiglione Fenile (TO), per poi spostarsi nella scuola primaria di Cumiana e nella scuola ospedaliera dell’Ospedale Regina Margherita di Torino. L’Assessore all’Istruzione, Elena Chiorino, si è recata nella scuola primaria Grumo Cridis di Biella, il Vicepresidente Fabio Carosso nella scuola Vicari di Castagnole delle Lanze (AT), l’Assessore all’Ambiente Matteo marnati nella scuola primaria Levi di Novara, l’Assessore alla Sanità Luigi Icardi nella secondaria di Santo Stefano Belbo, l’Assessore all’Agricoltura Marco Protopapa nell’Istituto Agrario di Rosignano Monferrato (AL), l’Assessore alla Cultura Vittoria Poggio nella scuola De Amicis di Alessandria, l’Assessore ai Trasporti Marco Gabusi nelle scuole dell’infanzia e primaria di Bubbio (AT), l’Assessore alle Politiche sociali Chiara Caucino nella scuola primaria De Amicis di Biella, l’Assessore alla Semplificazione Maurizio Marrone nella scuola primaria di frazione Marocchi di Poirino. Nei commenti rilasciati in mattinata, il Presidente ha sottolineato innanzitutto che "oggi è il momento della vera ripartenza". Ha inoltre spiegato che "l’ordinanza che chiede alle scuole di verificare che la temperatura sia stata effettivamente rilevata dalle famiglie, come previsto dalle disposizione statali, è in vigore e tutto sta funzionando bene, a riprova che l’operazione è più facile di quanto temuto dal ministero e che in Piemonte presidi, insegnanti e personale scolastico si dimostrano di gran lunga più efficienti di chi governa la scuola a livello nazionale". Il Presidente ha ribadito che "in un Paese normale la febbre la misura la scuola, mentre il Governo che ha imposto di verificare la temperatura dei dipendenti di fabbriche e uffici pubblici non lo ha fatto per i bambini, che sono soggetti delicati e che nel resto della loro giornata incontrano i nonni, che sono le persone più vulnerabili al Covid". (segue) (Rpi)