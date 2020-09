Imprese: Terna, inaugurato a Mirafiori il progetto pilota V2G alla presenza di Patuanelli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La tecnologia V2G rappresenta un’importante occasione per ottimizzare i costi di esercizio delle vetture a vantaggio degli automobilisti, oltre a una concreta possibilità per contribuire alla sostenibilità della performance della rete elettrica, ma serve un contesto normativo favorevole: il Mise ha stabilito criteri e modalità per favorire la diffusione della tecnologia in Italia, con lo scopo di agevolare la diffusione dei veicoli elettrici e l’incremento delle risorse di flessibilità di cui il sistema elettrico necessita, per consentire una adeguata integrazione delle fonti rinnovabili”, ha spiegato Roberto Di Stefano, responsabile e-Mobility per la regione Emea di Fca. “Ora dovrà seguire un completo framework normativo, riferito alla giusta remunerazione dei servizi di stabilizzazione alla rete e a copertura dei costi aggiuntivi associati all’installazione dei dispositivi di connessione bidirezionali e dei sistemi di misura, ai fini dell’erogazione dei servizi ancillari”, ha aggiunto. Per Massimiliano Garri, direttore di Terna per l’Innovazione e le Soluzioni digitali, il progetto “è il risultato di un virtuoso percorso condiviso di ricerca e sviluppo che rafforza il ruolo centrale di Terna come soggetto abilitatore della transizione energetica”. Le e-car, ha aggiunto, rappresentano una potenziale fonte di energia molto rilevante e una grande opportunità per contribuire a realizzare un sistema elettrico più sostenibile e decarbonizzato. “L’interazione intelligente e bidirezionale tra auto e rete, inoltre, consente a Terna di poter disporre di maggiori risorse di flessibilità e servizi innovativi che, unite alle nostre competenze distintive, garantiscono una gestione del servizio sempre più affidabile ed efficiente”, ha spiegato. (segue) (Com)