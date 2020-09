Napoli: compagno Maria Paola, non riesco a immaginare la mia vita senza te

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo 3 anni ti stavo vivendo, ma la vita mi ha tolto l’amore mio più grande, la mia piccola. Non posso accettarlo perché Dio non mi ha chiamato me?". Così Ciro Migliore in un post su Instagram rivolto alla compagna Maria Paola Gaglione, morta ad Acerra (Na) dopo essere stata speronata in motorino dal fratello Michele Gaglione che non approvava la relazione un uomo trans. "Perché proprio a te amore mio - ha proseguito Migliore - non riesco più a immaginare la mia vita senza te. Non riesco più a dormire penso a te 24 su 24 amore mio, mi manchi, mi manchi tantissimo. Eri l’unica per me, l’unica che mi amava veramente. Non posso accettarlo ancora... non ci riesco. Mi manca tutto di te. Non ho mai smesso di amarti dal primo giorno che ti ho vista. Ti amerò sempre piccola mia", conclude Migliore. L'uomo il giorno dell'incidente era in motorino con Maria Paola. (Ren)