Avellino: Aliberti (Noi campani), Solofra deve riavere suo ruolo nel settore conciario

- "Serve ridare forza a un centro produttivo, che considerando la visione dei suoi industriali e il know how può essere ancora crocevia mondiale nel settore". Così Bruno Aliberti, candidato al Consiglio regionale della Campania, per la lista Noi campani con Mastella, visitando diverse concerie di Solofra (Av). "Serve - ha aggiunto - il massimo impegno da parte delle istituzioni che non possono lasciare soli chi ha investito e vuole investire in questa terra. Sono indispensabili infrastrutture e servizi. Lo stesso ospedale, ad esempio, è fondamentale in un centro che si candida a diventare polo di riferimento in un determinato ambito". Il medico di Montoro prende l'impegno a farsi carico delle istanze Solofrane e portarle in Consiglio. "In questi ultimi cinque anni si è parlato molto e si è fatto poco. Ecco perchè intendo dare il mio contributo attivo per fare in modo che possano arrivare risorse mirate allo sviluppo. Attraverso la massima sinergia istituzionale, nessuno può tirarsi indietro". L'auspicio di Aliberti è che Solofra torni a essere epicentro dello sviluppo conciario. (Ren)