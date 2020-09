Regionali: Falasca (+Europa), nostro primo atto in Consiglio regionale Campania sarà mozione pro-Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il primo atto dei consiglieri che 'Più Campania in Europa' porterà nel Consiglio regionale della Campania sarà una mozione a favore dell'accesso dell'Italia e della nostra regione ai fondi del Mes". Così in una nota di Pier Camillo Falasca, vicesegretario nazionale di Più Europa, partito che partecipa alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre in Campania, con la lista "Più Campania in Europa", in coalizione per Vincenzo De Luca presidente. "La farsa che il governo nazionale sta mettendo in scena sul Mes - ha proseguito Falasca - con il M5s contrario all'accesso agevolato a fondi necessari per la sanità, la scuola, il lavoro e la ripresa economica e sociale, è letteralmente irresponsabile. Auspichiamo che il presidente De Luca, dopo la sua rielezione, voglia sostenere e fare propria questa nostra iniziativa", ha concluso il vicesegretario di Più Europa. (Ren)