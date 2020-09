Edilizia: Patriarca (FI), sanatoria per abusi di necessità, diamo risposte certe ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania deve affrontare il nodo degli abusi di necessità. Il governo di centrodestra, che uscirà vincitore dalle elezioni, dovrà adottare subito norme che prevedano una sanatoria per quelle violazioni che sono ritenute di necessità e che non fanno riferimento a speculazioni edilizie o scempi sul territorio. C'è tanta povera gente che, negli anni, ha provveduto a migliorare senza creare guasti ambientali le proprie case. Quelle persone devono avere risposte certe, regole chiare e soprattutto la possibilità di potersi mettere in regola una volta per tutte". Lo ha affermato Annarita Patriarca, candidata nella lista di Forza Italia, nella circoscrizione Napoli, al consiglio regionale della Campania. "Nel nostro programma - ha proseguito Patriarca - il tema dell'edilizia e del rilancio delle attività sul territorio nell'assoluto rispetto delle normative ambientali occupa un posto di primo piano. Per questo motivo riteniamo che debba realizzarsi un censimento dei beni demaniali e di quelli di proprietà degli enti locali su tutto il territorio campano. L'obiettivo di questo screening sarà quello di pensare ad un riutilizzo dei beni demaniali dimenticati al fine di restituirli alla collettività". (segue) (Ren)