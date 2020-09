Napoli: Buono (Davvero), Ztl convertite in aree pedonali non segnalate, multe vengano annullate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boom di multe al centro storico di Napoli dopo la pedonalizzazione di alcune strade, in precedenza Zone a traffico limitato, in particolare per la zona di Piazza del Gesù. Due delibere di giunta comunale, una del 29 maggio e una del 6 agosto, hanno infatti convertito, ora definitivamente, la Ztl denominata Piazza del Gesù in Area pedonale, ma i cittadini, ha fatto sapere il movimento Davvero, lamentano da settimane la mancata segnalazione. Stefano Buono, capogruppo del movimento Davvero sostenibilità e diritti al Comune di Napoli, ha dichiarato: "Ci arriva segnalazione di decine e decine di multe: chi supera i varchi di via Duomo altezza museo Filangieri, via Miroballo, via Santa Sofia e via Del Sole subito dopo l'ingresso del Vecchio Policlinico (i quattro varchi di accesso alla neonata Area Pedonale), viene sanzionato anche se il varco risulta 'non attivo' o se il display è spento. Comprendiamo le esigenze dell'Amministrazione di filtrare l'accesso al centro storico, ma è impensabile farlo gravando, per mancanza di trasparenza, sulle tasche dei cittadini. Nei primi giorni dell'entrata in vigore non si sono visti vigili ai varchi per informare la popolazione, né è stata cambiata, sui cartelli, la vecchia denominazione della Ztl in Area pedonale È una ingiustizia che va fermata subito e le multe emesse finora vanno annullate".(Ren)