Scuola: Toccalini (Lega), De Luca "chiagne e fotte", a casa lui e Azzolina

- "De Luca continua a fare campagna elettorale sulle spalle di bambini e ragazzi. Tantissime Regioni, nonostante la vergognosa gestione a livello governativo sulle scuole, si sono organizzate per aprire oggi gli istituti scolastici". Lo ha dichiarato il responsabile nazionale Lega Giovani per Salvini Premier, Luca Toccalini, in visita in Campania per un tour a supporto dei candidati alle comunali nei comuni di Cava de' Tirreni (Sa), Calitri (Av) e Ariano Irpino (Av). "C'è bisogno di presenza, socialità ed emozioni - ha proseguito Toccalini - De Luca ha fallito anche in questo, "chiagne e fotte", come si dice a Napoli, invece di gridare chieda al suo governo di andare a casa!", ha concluso. (Ren)