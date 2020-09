Salerno: M5s, ministro Sapadafora in visita ad Angri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'appuntamento elettorale per il referendum, le elezioni regionali e amministrative, la deputata del Movimento 5 stelle Virginia Villani ha invitato ad Angri il ministro per le Politiche giovanili e per lo Sport, Vincenzo Spadafora. In merito la deputata Villani ha dichiarato: "E' per noi un onore avere ad Angri il ministro, Vincenzo Spadafora, su mio invito, per discutere con le associazioni sportive del territorio e illustrare le iniziative del nostro Governo su politiche giovanili e sport. Sarà anche l'occasione per sostenere il Sì al Taglio dei Parlamentari e dare grinta alle nostre liste M5s per le elezioni regionali con Valeria Ciarambino presidente e comunali di Angri con Giuseppe Iozzino sindaco. L'appuntamento è per mercoledì 16 settembre alle ore 9.30 presso il Pala Galvani di Via Dante Alighieri ad Angri". Il candidato sindaco M5s, Giuseppe Iozzino, ha affermato: "Erano decenni che nessun ministro interveniva ad Angri e ora, dopo Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, anche Vincenzo Spadafora arriva in città grazie al Movimento 5 stelle e alla filiera istituzionale garantita da Virginia Villani e gli altri parlamentari del territorio. E' il momento di discutere di argomenti che ci toccano da vicino: politiche giovanili e sport", ha concluso. (Ren)