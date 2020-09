Napoli: de Magistris, tutti responsabili morte Maria Paola se non lotteremo per abbattere i pregiudizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Maria Paola e Ciro: un amore e una vita spezzata. Non può e non deve succedere più. Siamo e saremo tutti responsabili di questa morte se non ci impegneremo abbastanza nella lotta per i diritti, insieme per abbattere i pregiudizi". Così su Twitter il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in merito alla vicenda di Maria Paola, giovane di Caivano speronata in motorino dal fratello e uccisa in seguito alle ferite riportate. Il fratello non accettava la relazione di Maria Paola con Ciro, un uomo trans. (Ren)