Banche: Masi (Uilca) su popolare di Bari, governo rispetti accordi (2)

- “L’azienda, e per essa i commissari, che pur stanno svolgendo un difficile compito, continua a trincerarsi dietro il silenzio, non fornendo risposte adeguate. Ci chiediamo: a che punto è la vendita di Cassa di risparmio di Orvieto? Che fine farà questo istituto? Qual è il destino delle lavoratrici e dei lavoratori della banca umbra? A che punto è la vendita delle filiali del Nord? Le conseguenze di tutto questo è che i sacrifici ricadono pesantemente, ancora una volta, solo sulle lavoratrici e sui lavoratori che continuano a pagare per errori del passato dei quali, ovviamente, non sono in alcun modo responsabili, accollandosi sacrifici economici e professionali enormi ma senza risultati”, ha detto il segretario generale. L’accordo firmato dai segretari generali e dai coordinamenti aziendali della Banca popolare di Bari con i commissari e Abi, ha aggiunto, è difficile e complicato e deve essere applicato in toto e servire al rilancio della banca e non a “giochini politici di bassa lega: noi vogliamo il rilancio della banca affinché diventi un polo aggregante per le banche del Sud per aiutare l’economia meridionale”. (Com)