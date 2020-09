Sardegna: Federalberghi smentisce Regione, "solo sei milioni di presenze in estate 2020"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci milioni di presenze in Sardegna nel corso della stagione turistica 2020? No, sono appena sei milioni con un calo netto rispetto allo scorso anno del 51 per cento. I dati, riveduti e corretti, arrivano da Federalberghi, il cui presidente regionale, Paolo Manca, precisa subito che i numeri forniti dall'associazione che riunisce albergatori non rappresentano una polemica nei confronti della Regione, i cui calcoli, dice, "sono semplicemente sbagliati". "Se tutto andrà bene - spiega Manca - chiuderemo la stagione con sei milioni di presenze totali. Fra luglio e agosto abbiamo registrato cinque milioni e si spera di raggiungere i sei a settembre. La Regione dice che la stagione è andata bene ma di fatto non è così. La colpa? Non è certo della giunta regionale, sono solo i numeri che parlano chiaro". (segue) (Rsc)