Piemonte: Allasia, pronti a incontrare i vigili del fuoco volontari

"I Vigili del Fuoco Volontari sono per tutti noi un esempio e rappresentano uno dei pilastri sui quali si fonda e si costruisce il senso stesso di essere Comunità. Mi attiverò personalmente affinché la vostra preziosa attività possa essere svolta con mezzi adeguati e in massima sicurezza. Un plauso per il vostro quotidiano impegno al servizio della collettività con la consapevolezza che grazie a voi il Piemonte sarà sempre una terra sicura e protetta". Questa le parole del presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, dopo la richiesta di un incontro da parte dell'Associazione Vigili del Fuoco Volontari del Piemonte attraverso il presidente Mirko Decaroli. A tal proposito, il presidente dell'Assemblea legislativa del Piemonte ha già inviato una richiesta formale al presidente Cirio, nella certezza che il governatore si renderà disponibile a un incontro con i rappresentanti dei Vigili del fuoco volontari, "visto che nutre la mia stessa ammirazione nei loro confronti". "Da parte nostra possiamo già annunciare la disponibilità per un incontro a Palazzo Lascaris con me e con i Consiglieri regionali", ha concluso Allasia.