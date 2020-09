Sardegna: appello Progressisti, "piano strategico per impianti eolici a terra e a mare" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo - ha puntualizzato il consigliere regionale dei Progressisti, Gianfranco Satta - che, per una seria programmazione del settore, sia indispensabile potenziare il sistema infrastrutturale di trasmissione e di distribuzione, ma soprattutto disporre un Piano strategico che disciplini in modo organico l'installazione di impianti eolici a terra e a mare, prevedendo eventuali misure di compensazione ambientale per i territori interessati e un impegno alle società proponenti nella realizzazione di sistemi di accumulo e distribuzione". (Rsc)