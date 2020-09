Napoli: sabato convegno su Fondi Europei con ministro Amendola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondi Europei e sviluppo dell'Area Metropolitana di Napoli e della Campania ne parleranno con il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, il deputato del Pd, Piero De Luca, e il capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Campania, Mario Casillo nell'ambito del convegno organizzato dalla Fondazione Città Nuova e dall'Associazione Maia in programma sabato 12 settembre all'Hotel Oriente a Napoli. Il convegno sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Città Nuova. All'evento prenderanno parte Raffaella Guarracino, componente assemblea Pd della Città metropolitana di Napoli, Roberto Sanseverino, presidente della Fondazione Città Nuova, Francesco Colace, vicepresidente dell'Associazione Maia e professore associato del Dipartimento di Ingegneria industriale dell'Università degli Studi di Salerno, Antonio Garofalo, prorettore dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, e Riccardo Florio, professore ordinario del dipartimento di architettura dell'Università Federico II di Napoli. A moderare l'evento sarà la giornalista del Il Mattino, Giuliana Covella. (Ren)